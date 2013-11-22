Фото с сайта mixnews.lv Фото с сайта mixnews.lv Число погибших при обрушении крыши торгового центра в Риге достигло восьми человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы МВД Латвии Дайга Холма. По ее словам, в числе погибших двое пожарных-спасателей. Пострадали 36 человек, многие из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное количество людей, оказавшихся под завалами, неизвестно. Мэр Риги Нил Ушаков ранее предположил, что в здании могут находиться до 70 человек. Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Напомним, ЧП произошло 21 ноября в торговом центре "Максима" - обвалилась крыша площадью 500 квадратных метров. Ранее сообщалось о возможном взрыве в здании, однако вице-мэр Риги Андри Америкс, опроверг эту информацию. По его словам, вероятно, были допущены ошибки во время работы по сооружению на крыше центра сада.