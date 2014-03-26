Фото с сайта www.svoboda.org Фото с сайта www.svoboda.org Милиция стягивает дополнительные силы в Ровно, опасаясь провокации со стороны националистов. Сегодня, 26 марта, соратники и родные прощаются с боевиком "Правого сектора" Александром Музычко, сообщает Lifenews. В Ровно съезжаются представители радикальной организации из всех регионов Украины. Об этом сообщает председатель областной организации Украинской национальной ассамблеи Ярослав Гранитный. С 10 до 12 часов по местному времени в Ровненском драматическом театре состоится прощание с Билым. После этого будет крестный ход до Свято-Покровского монастыря, где архиепископ Ровенский и Острожский проведет панихиду по Александру Музычко. Похоронят координатора "Правого сектора" в Ровно рядом с так называемыми героями "небесной сотни" на кладбище "Молодежное".