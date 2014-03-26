Иллюстративное фото с сайта www.ukon.su Иллюстративное фото с сайта www.ukon.su Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Четверо жителей Иргизского района были задержаны полицейскими в начале текущего года.  Мужчины направлялись из Кызылординской области в поселок Карабутак Айтекебийского района. В их автомобиле  марки «Тойота Ленд Крузер 80» стражи порядка обнаружили 216 рогов сайги. По версии следствия, рога были куплены в селе Сексеуль Кызылординский области. Личность продавца установить не удалось. Айтекебийский районный суд признал подсудимых виновными в незаконном приобретении дериватов редких и находящихся под угрозой  исчезновения видов животных, и приговорил к одному году ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.