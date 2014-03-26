Иллюстративное фото с сайта investigator.org.ua Иллюстративное фото с сайта investigator.org.ua Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - На трассе «Самара-Шымкент» Хромтауского района между городом Актобе и Хромтау в снежном плену оказались примерно 150 машин, - сообщила сегодня, 26 марта, пресс-служба ДЧС. - В районе поселка Просторный стояло 6 автомашин, пассажиры которых отказались от эвакуации. Им доставили продукты питания. В это же время из скопившейся на дороге колонны в город Актобе пропустили 690 автомашин. Из них 435 легковых автомобилей, 250 грузовых и 5 автобусов. Эвакуировали 1320 человек. На данный момент работа по очистке и расширению автодороги на Хромтау продолжается. На трассе «Актобе-Орск», на территории Каргалинского района, в праздники организовалось скопление примерно 50 машин, в аварийно-спасательных работах задействовали 18 человек личного состава и 6 единиц техники. С трассы Актобе-Орск эвакуировали 43 человека, из них один ребенок. Водителям большегрузных автомобилей, отказавшимся от эвакуации, доставили продукты питания. Эвакуированных людей разместили в средних школах поселка Алимбетовка и Ащилисай. Всего с  20 по 25 марта в ходе проведения аварийно-спасательных работ на дорогах республиканского и областного значения из снежных заносов ДЧС Актюбинской области эвакуировали 1500 человек и 700 единиц техники. В период непогоды по области и городу объявляли штормовое предупреждение, закрывали движение по нескольким автодорогам. Из-за сильного ветра населению области рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов. Департамент по ЧС Актюбинской области убедительно просит гостей и жителей города соблюдать меры безопасности и не подвергать себя и своих близких опасности.