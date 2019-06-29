Паркетные доски все больше набирают свою популярность, и стали наиболее востребованным материалом для пола, практически в любой комнате. Что же делать если вы услышали скрип под ногами? Если паркет начал скрипеть под ногами, возможно, причина в том, что паркетные клепки отошли от чернового пола. Попробуйте устранить скрип при помощи совета: Просверлите в паркетных клепках самым тонким сверлом небольшие отверстия. Впрысните в отверстия при помощи шприца паркетный клей. Вставьте в отверстия спички и срежьте торчащие концы. Скрипа больше не будет!