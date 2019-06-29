Рецепт приготовления моего любимого пирога с клубникой совсем не сложный. Я не представляю ни дня без сладкого, особенно люблю пироги. Вот мой коронный рецепт – пирог с клубникой и молочным кремом. Для теста: ½ ст. сахара растираю с 1 яйцом. ½ пачки маргарина (100гр) рублю ножом вместе с 250 гр.муки. Соединяю обе массы и добавляю ½ ч.л. соды. Скатываю тесто в шар и убираю в холод на час. Форму смазываю растительным маслом, тесто распределяю по дну и стенкам формы. Чтобы основа с бортиками не деформировалась при выпекании, на нее можно насыпать фасоль. В духовку ставлю при 180 градусах на 30 минут. Для крема: 400 мл молока подогреваю, добавляю корицу и кардамон по ½ ч.л. 4 яичных желтка взбиваю с 90 гр сахарной пудры, добавляю 1 ст.л. крахмала и 100 мл молока, взбиваю. Вливаю смесь в теплое молоко и варю, помешивая, на медленном огне, до загустения. И оставляю остужаться. Крем готов. На испеченную основу выливаю крем, распределяю его и выкладываю нарезанную пополам клубнику (500 гр). Ставлю пирог в духовку еще на 10 минут. Приятного аппетита!