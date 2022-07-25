Фото: пресс-служба Акорды 24 июля Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый хадж) в Мекке, сообщает Акорда. Президент был удостоен особой чести – он вошёл внутрь Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в исключительных случаях. Это стало свидетельством глубоко уважительного отношения руководства Саудовской Аравии к лидеру Казахстана, отмечают в пресс-службе президента.Фото: пресс-служба Акорды