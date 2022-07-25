Автомобильный бренд JAC становится популярнее в Уральске

. Автомобили казахстанского производства набирают обороты по узнаваемости и доверию со стороны клиентов. На этой неделе состоялась первая выдача нового JAC S5. В Уральске недавно открылся новый дилерский центр

JAC

S

5.

В Уральске недавно открылся новый дилерский центр

Новоиспечённый обладатель JAC Сагынгали рассказал редакции «Мой город» о том, почему он выбрал именно бренд JAC : «В Уральске дилерский центр открылся только в начале июля. Я с нетерпением ждал его открытия, ведь я уже был наслышан о бренде JAC, как об отечественном производителе. Посмотрел обзоры блогеров, почитал отзывы, даже наши знакомые с других городов отзывались очень положительно. Вот и я, недолго думая, приобрёл JAC S5. Машина полностью соответствует моим требованиям. Стильный дизайн, безопасность, объём двигателя, а багажник такой огромный, что теперь не знаю, что ещё туда можно положить. Теперь я буду выезжать загород с семьёй ещё чаще и радоваться своему выбору».

На данный момент в Уральске открылся новый дилерский центр JAC ZHAYIK MOTORS URALSK, который находится по адресу: улица Ружейникова, 16

даёт возможность выбрать авто под свои потребности: рестайлинговый и технологичный лифтбек J7, городской и доступный кроссовер S3, удобный и практичный кроссовер S5, флагманский кроссовер S7 и надёжный рамный пикап T6. Более подробную информацию и цены можно посмотреть на официальном сайте дистрибьютора

Широкий ассортимент моделей бренда

При этом вся дилерская сеть бренда JAC насчитывает 22 автосалона в 17 городах Казахстана. Узнать адрес и контакты дилера можно на официальном сайте jac-motors.kz .

Благодаря приемлемым ценам в сегменте, надёжности и технологичности бренд JAC не оставляет равнодушным и продолжает радовать своих поклонников новыми моделями, которые скоро появятся в продаже.

