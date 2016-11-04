Фото с сайта Радио Азаттык Как сообщила пресс-служба Национального бюро по противодействию коррупции, Тунгышбай ЖАМАНКУЛОВ в присутствии своего защитника полностью признал вину в хищении бюджетных средств, выделенных на производство фильма «Феникс», в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб. - Жаманкулов подтвердил факты обналичивания и показал, что похищенные бюджетные средства тратились им на личные нужды. Одновременно он заявил ходатайство о применении в отношении него меры пресечения в виде залога и освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, в соответствии со ст. 65 УК РК. 3 ноября Тунгышбай ЖАМАНКУЛОВ частично возместил ущерб и с учетом личности, возраста и внесения залогового имущества в отношении него избрана мера пресечения «залог», - сообщили в пресс-службе Нацбюро. Между тем, как стало известно, ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием будет рассмотрено только после полного возмещения причиненного ущерба Жаманкуловым, Юдиной и Искаковой. Напомним, 2 ноября был задержан известный казахстанский актер и продюсер Тунгышбай ЖАМАНКУЛОВ. Следствием было установлено, что АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн тенге. Из них 69 млн тенге похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым, через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем. Также, доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой и исполнительного продюсера фильма Юдиной, которые ранее с санкции суда были арестованы.