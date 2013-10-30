Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из зала суда.

- В отношении БАХИТОВА дело квалифицировано по части 3, это тяжкое преступление. В отношении ШЕВАЛДИНА была вменена часть 2, то есть преступление средней тяжести.По БАХИТОВУ суд применил статью 58 и назначил не менее 3\4 от максимального срока. Судья не мог приговорить его к меньшему сроку, закон запрещает это делать. Что касается ШЕВАЛДИНА, потерпевшие с ним примирились и суд обязан на основании статьи 53 УК прекратить дело. У БАХИТОВА было преступление тяжкой категории, в этом случае примирение не допускается. Но в случае, если потерпевшие не имеют претензий по тяжким преступлениям и возмещён ущерб, возмещается не более половины срока. Суд вынес приговор, а дальше право сторон его обжаловать.

Сегодня в уральском городском суде вынесли приговор двум обидчикам дагестанского боксера Сослана АСБАРОВА.признала Руслана БАХИТОВА виновным в нарушении статьи 257 УК РК - «Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия» и статьи 104 УК РК - «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и приговорила его к 5,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Второго подсудимого Александра ШЕВАЛДИНА суд освободил от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Уголовное дело по обвинению ШЕВАЛДИНА прекращено. Его отпустили прямо из зала суда. После оглашения приговора Руслан БАХИТОВ выразил свое несогласие с приговором. На вопрос судьи: всем ли понятен приговор, БАХИТОВ сказал: - Приговор непонятен! Творится беспредел! Меня уничтожить хотят! Что я могу сказать? Я буду жаловаться. Две правды не бывает, правда одна, и эта правда на моей стороне, - восклицал БАХИТОВ. - Потерпевший сам пришёл и сказал, что его пистолетом не били! Председатель уральского городского суда Галымжан ИЩАНОВ в беседе с журналистами отметил, что приговор был вынесен не выходя за рамки закона.Напомним, чтобыл избит пятого апреля после конфликта, завязавшегося в ночном клубе «Оскар». В результате боксёр был доставлен в больницу с переломом челюсти, сотрясением мозга и множественными травмами. Отец Сослана АСБАРОВА, который представлял его в суде, сказал, что прощает БАХИТОВА и ШЕВАЛДИНА. В суде также было отмечено, что сам потерпевший написал заявление, что никаких претензий к подсудимым не имеет.