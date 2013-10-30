Где можно с пользой для себя провести время в Урумчи? Что следует знать казахстанцам, собираясь посетить Китай? Своими заметками и впечатлениями делится корреспондент портала «Мой ГОРОД».

По собственному опыту знаю, что по приезду в Китай возникает жуткое информационное голодание, которое вполне возможно удовлетворить, побывав в самых интереснейших местах города, куда вы прибыли. В первый раз в Китае я побывала девять лет назад и, признаюсь, периодически возникает какая-то ностальгия по этому краю. Уже тогда я столкнулась с такой проблемой как проведение досуга. Оказалось, что большинство переводчиков везут туристов либо в бани, либо на базар. Поэтому думаю, что моя информация о том, что же существует помимо злачных мест растраты денег, будет весьма кстати.

Маленький китайский город

Начну со своего любимого приграничного города Урумчи. Кто бы мог себе представить, что сорок лет тому назад здесь практически у 80% населения не было канализации. А сейчас город расцвел и вырос. Здесь проживает более двух миллионов человек. И если верить статистике, то три четверти из которых – ханьцы, 13% - уйгуры, 8% - дунгане, 2,3% - казахи, 1,6% - калмыки, русские и татары. В городе довольно много различных мест и заведений для культурного отдыха, но я коснусь лишь некоторых из них. Для того чтобы разобраться, что к чему, нам решил помочь шымкентский парень Алексей, который за три года учебы стал здесь почти своим.

«Парк красного света»

Первое место, куда мы попали, был Буддийский храм. Комплекс под названием Парк Красного Света открылся в конце 2010 года. Это один из самых крупных храмов во всем Западном Китае. Построен храм по всем канонам архитектурных традиций буддизма и даосизма, смешение которых довольно характерно для позднейших построек в Поднебесной.

- Здесь очень часто бывают не только туристы, но и сами китайцы, - комментирует наш гид. – Считается, то при входе в храм внутри человека усмиряются все страсти.

До вершины самого места, где расположился храм, мы добрались на микроавтобусе за 5 юань с человека. За вход на территорию заплатили еще по 20 юань. Это вышло по 576 тенге на каждого. Но, поверьте, зрелище того стоило.

Пройдя мраморную арку (здесь в принципе все, даже самые маленькие скульптуры, высечены именно из белого мрамора), вы увидите возвышающуюся 48-метровую статую Золотого Будды. Сияющий лик Бодхидхармы на фоне вечных снегов производит, поверьте, очень сильное впечатление.

- Здесь многие привязывают ленточки возле статуй, - продолжает Алексей, - одни просят о милости, послать им детей, другие хотят достатка. В общем, люди, независимо от веры, идут сюда и загадывают свои желания. А для того, чтобы у вас все сложилось удачно, вам необходимо сделать все по правилам. Для начала необходимо пройти мимо этих слонов, на спинах которых прикреплены барабаны. Проходя мимо каждого слона, вы должны покрутить этот барабан, таким образом, вы как бы читаете молитву.

Приглядевшись внимательнее, я действительно заметила на барабанах иероглифы. Весьма было занятно наблюдать, что их старательно крутили не только взрослые, но и дети.

Далее перед статуей Будды я увидела некое подобие зажженных свечей. Одни были маленькие, другие просто чудовищно большие. Здесь также стояли несколько небольших подставок с подушками, где на коленях молились страждущие. Решив не мешать им, мы двинулись тихонько дальше. Обойдя главную статую, мы попали в небольшой дворик. Там была небольшая башня, в которой находился огромный колокол.

- Если вы хотите, чтобы злые духи не навредили вам, то можете ударить в колокол, - посоветовал тихим голосом наш спутник. – Здесь многие так делают. На удачу. А еще здесь есть огромный барабан, в который можно также постучать.

Речь Алексея заставила меня невольно улыбнуться. Поистине китайцы самый предприимчивый народ. Даже здесь могут все обыграть в пользу выгоды. Ведь за каждый удар вы должны, но, как говорится, не обязаны, заплатить, сколько не жалко.

Красная гора. ХУНЬ ШАНЬ

В самом центре города расположена Красная гора. Именно она считается символом торгового города. Свое название это место получило за красные камни на вершине. Самая высокая точка горы - 910 метров от уровня моря. Подъем сюда - испытание не из легких.

- Тут при династии Цинь, это примерно с 1644 и по 1911 годы, если я не ошибаюсь, находилось здание почтового отделения, - говорит запыхавшийся Алексей. – А еще на вершине располагался храм Яшмового императора, но его разрушили во время войны в тридцатые годы прошлого века. Когда-то была здесь и 9-этажная пагода Покорения дракона. Все изменилось после образования КНР. Вот тогда на вершине построили башню высотой более 10 метров.

Добравшись до красной башни, мы остановились перевести дух. Панорама тут открывалась просто изумительная. Город раскрывался как на ладони.

Спускаясь вниз, мы уже спокойно могли осмотреть все, что тут расположилось. На горе был небольшой храм, а также имелись ресторанчик и аттракционы. Интересно было наблюдать, как папы вместе с детками раскрашивали гипсовые фигурки. А мамы тем временем отдыхали неподалеку в беседках.

- Посмотрите вот на эту фигурку, - указал нам Алексей на статую женщины с младенцем. – У молодых женщин есть примета, что если дотронуться до головы малыша, то вскоре у вас дома будет прибавленье.

Вся скульптурная композиция была черного цвета, а вот голова малыша была начищена до золотого блеска. Почти в каждом городе есть свои «затертые до дыр» достопримечательности.

Парк аттракционов

Если вы хотите окунуться в детские воспоминания с головой, то обязательно посетите парк аттракционов, который находится в южной части Урумчи. Парк находится рядом с естественным озером. Здесь есть тысячеметровая винтажная «Китайская стена», которая разделяет парк на две половины. С одной стороны стены можно спокойно любоваться природой, а с другой кататься на электромобилях и посещать всевозможные аттракционы. Тут вы можете оторваться на американских горках, погонять на картинге, а также найти себе развлечение по душе. Ведь здесь более 60-ти видов аттракционов.

Улица фонарей

Про улицу фонарей я как-то уже писала. Это настоящая китайская экзотика. В дневное время это обычная улица. Но стоит стрелкам часов миновать отметки 19. 00, как она превращается в ресторан под открытым небом. Ну, ресторан - это конечно сильно сказано, но только здесь вы сможете увидеть такое разнообразие китайской еды. Чего здесь только нет: лапки осьминогов, крабы, креветки, раки, улитки, шашлыки, как из привычного мяса, так и из воробьев. В общем, здесь найдется все, что вы могли бы представить в самых извращенных фантазиях. Все это жарится на открытом огне, либо варится в больших казанах. Но поужинаете ли вы тут или все же пойдете в нормальный ресторан, решать уже вам. Советую хотя бы посмотреть на это варварское зрелище.

Гранд-базар «Да базар»

Это огромное сооружение, конечно, не является историческим памятником, но если вы хотите купить самые интересные сувениры, а также воочию увидеть, как они изготавливаются, то вам сюда. Комплекс был построен в 2003 году, и именно для нас - ваолаев, то есть иностранцев. Грандиозное сооружение построено в исламском стиле, и выглядит как огромный дворец с башнями и куполами. В день базар посещает около 20 000 покупателей.

Бредя по бесконечным залам, вы просто забываете о времени. Чего здесь только нет! Ну, про сувениры вы поняли, самые лучшие вы можете купить именно тут. Также здесь прекрасный выбор душистого изюма и сладких фиников, море струящихся шелковых тканей и шикарных кашемировых шалей и многого другого. Некоторые мастера стараются здесь не только торговать, но и работать. Мастер по чеканке при нас ловко выбивал красивый узор на очередном подносе. Увидев, что мы внимательно наблюдаем, он широко улыбнулся и пригласил внутрь своего павильона. Глаза просто разбегались. Тут были и острые клинки, украшенные замысловатым узором, и слоны разных размеров, диковинные птицы и многое другое. Но, наверное, самое интересное зрелище на базаре - это процесс торга. Видела это множество раз, и каждый раз восхищалась, с каким проворством стараются надурить нашего брата – туриста. К примеру, соседка по номеру прибежала, держа в руках яркую кофточку, при этом искренне радуясь, что купила за 100 юаней, нашими это почти 3000 тенге. Меня просто разобрал смех, ведь я купила точно такую же всего за 20 юаней, да и то думаю, что переплатила. Так что мой совет – скидывайте цены на половину, а потом еще на четверть. Помните, что на любом восточном базаре можно долго торговаться, и если в этом занятии вы преуспеете, то покупка обойдется вам гораздо дешевле.

- Если интересуетесь антиквариатом, то тут есть и такие торговцы, - говорит наш гид-доброволец. – Тут в основном все, что касается времени прошлого века, но есть и совсем древние.

Внимательно окинув взглядом старые кувшины и множество плакатов советского времени, я быстренько решила, что этого добра хватает и у нас. И спустилась на этаж ниже, где с интересом разглядывала поделки из камня. Тут было и огромное каменное сердце, и нефритовый кочан капусты. Особенно интересным оказались куски каменного бекона и шматы сала.

- Это очень хорошие сувениры для русских, - с деловым видом заметил Алексей. - Наши часто берут своим родичам сало в подарок.

Я мысленно представила, как привожу своим коллегам кусок мраморного бекона на веревочке и их реакцию. И представленное видение меня явно не вдохновило на подвиг - тащить такую тяжесть в сумке через границу.

Мумия историкам

Для тех, кто всерьез занимается историей и археологией, интересно будет побывать в знаменитом краеведческом музее Синцьзяня. В коллекции музея более 50 000 экспонатов. Здесь хранятся бронзовые изделия, парча, оружие, каменные книги и многое-многое другое. Особенно незабываемым зрелищем оказались древние мумии, - это знаменитые «поющие мертвецы пустыни Такла-Макан». Самое интересное, что созданы мумии без традиционной процедуры бальзамирования, а благодаря уникальному климату этого района. Основное правило, которого должны придерживаться туристы, –это помнить о государственных праздниках. Многие музеи в такие дни закрыты, и вы просто зря потеряете время, да и деньги.

И многое другое

Для любителей расслабляться советую посетить бани. Многие в восторге. Здесь вы получите релакс, еду и удовольствие, а также можете спокойно переночевать. Стоимость будет зависеть от ваших запросов от 50 до 400 юаней.

Также если есть время, то можете совершить недорогую поездку по живописным местам пригорода, обязательно посетите океанариум, там вы найдете практически все, что может только существовать в темных водах океана.

В общем, здесь можно хорошо весело и с пользой провести свой досуг. Но лучше всего знать заранее, чего вам хочется больше всего.