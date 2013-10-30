Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Атырауские прокуроры выявили в одном из крупных оптовых складов города залежавшуюся продукцию. В основном это молочные продукты, сыры, мясные и колбасные изделия. Стоит отметить, что данная оптовая компания является одним из главных поставщиков для местных супермаркетов и крупных торговых центров.

Как рассказал начальник отдела городской прокуратуры Нуржан ЖАНГЕРЕЕВ, просроченные продукты хранились на складах вперемешку с нормальными. Т.е. можно предположить, что их планировалось реализовать невнимательным покупателям. Три мини-грузовика доставили все на городской мусорный полигон, где в присутствии комиссии весь просроченный товар был свален в специально приготовленную яму и засыпан землей. В свою очередь, представители СЭС напоминают жителям города и области быть особо внимательными при покупках в магазинах и супермаркетах.