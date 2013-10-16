Фото Рафхата Халелова Фото Рафхата Халелова В ЗКО продолжаются поиски пропавшего президента АО «Талап». Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. По сообщению пресс-службы ДВД ЗКО, 13 октября в 07.30 из аэропорта «Кордон» ДОССАФ, расположенного  в поселке Ветелки, на частном вертолете марки «Робинсон-44» вылетели ВОЛКОВ Владимир Витальевич, президент АО «Талап», и сотрудник этой же компании ПОЛЯНИЧКО Григорий Федорович.  Вскоре стало известно, что они пропали без вести. Предполагаемый маршрут полета состоял из четырех пунктов: Уральск - Жангала -Таскала - Чижи - Уральск. На данный момент в ДЧС готовятся к поискам. Также к расследованию подключено УВД г. Уральска. Напомним, 15 октября утром супруга Владимира ВОЛКОВА Ольга ДУНАЕВА обратилась в ГУВД с заявлением о пропаже мужа. В заявлении она указала, что супруг не выходит на связь. УВД г. Уральска сразу же приступило к розыскным мероприятиям.