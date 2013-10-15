  Фото Рафхата Халелова Фото Рафхата Халелова Один из самых влиятельных бизнесменов региона несколько дней назад вылетел на вертолете на охоту и исчез. Информацию о пропаже корреспонденту портала «Мой ГОРОД» подтвердили в службе безопасности АО «Талап» и в ГУВД г. Уральск. Начальник службы безопасности АО «Талап» Александр СЛЕТА сообщил «МГ», что поиски ведет городской отдел внутренних дел и попросил за комментариями обращаться именно туда. В ГУВД нам ответили, что действительно 15 октября утром с заявлением об исчезновении Владимира ВОЛКОВА обратилась его супруга Ольга ДУНАЕВА. Сразу же начались розыскные мероприятия. В то же время начальник УКП ДВД ЗКО Сергей ШЕВЧЕНКО заявил, что у него «нет такой информации», имея в виду заявление о пропаже известного бизнесмена. В ДЧС опровергли информацию о том, что к поискам подключены их сотрудники. По информации на сегодняшний день, на охоту Владимир ВОЛКОВ вылетел на собственном вертолете в Жангалинский район, где у него есть угодья. Аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ подтвердил «МГ», что у Волкова действительно есть угодья в районе у озера Едильсор на территории племенного хозяйства «Бирлик». - Не мог он пропасть. Хороший человек, семьянин. Надеюсь, что все еще обойдется, - сказал Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. Супруга Волкова Ольга ДУНАЕВА по понятным причинам отказалась разговаривать с журналистом на эту тему. Владимир ВОЛКОВ - президент АО "Талап", один из самых богатых людей в ЗКО. АО «Талап» работает сегодня по 15-ти направлениям в бизнесе, в основном в медицинском.