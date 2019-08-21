Руководитель проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы" Алия Салиева и представители департамента по противодействию коррупции провели на улицах Уральска рейд. По словам Алии Салиевой, к ним ежедневно поступают обращения от горожан, которые жалуются на водителей, не пропускающие спецавтотранспорт. – Мы хотим посмотреть, как Уральские водители соблюдают правила дорожного движения и пропускают ли технику экстренных служб. К нам поступает много обращений и жалоб о том, что водители не пропускают машины, которые спешат на помощь людям. Возможно, для человека важна каждая минута. На дорогах часто создаются из-за этого аварийные ситуации, водители подрезают карету скорой помощи, высказывают недовольства. Поэтому мы сегодня решили выехать на рейд и своими глазами увидеть ситуацию, которая ежедневно складывается на городских улицах. Такие мероприятия мы будем проводить на постоянной основе. Тем более сейчас проходит акция "Честный август". Мы призываем всех водителей, участников дорожного движения быть честными, пропускать скорую помощь, пожарную, которые спешат на помощь. Мы ни в коем случае не хотим никого наказать, хотим лишь довести до водителей о том, что минута может спасти кому-то жизнь, - заявила Алия Салиева. Для этого по главным улицам города ехала карета скорой помощи с включенными сиренами. По словам фельдшера скорой медицинской помощи Армана Ижанова, на дорогах встречаются водители, которые не уступают, а иногда и вовсе подрезают машину скорой помощи. – Я работаю фельдшером семь лет, и за это время не раз был свидетелем того, как некоторые водители не уступают дорогу карете скорой помощи, некоторые подрезают. Из-за этого, бывало, опаздывали на вызовы, пациенты возмущаются. Но не все, конечно. Есть хорошие водители, которые с пониманием относятся к нашей работе, всячески стараются нас пропустить, - говорит Арман Ижанов.