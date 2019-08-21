Иллюстративное фото из архива "МГ" Информация о том, что якобы двое детей подожгли во дворе многоэтажного дома ребенка, появилась в соцсетях. В пресс-службе управления здравоохранеия ЗКО пояснили, что 20 августа в 16.10 поступил вызов на станцию скорой помощи. - Ребенок 2012 года рождения поступил в приемный покой с термическим ожогом. Неизвестный мальчик поджёг футболку. Площадь ожога 3-6%. Оказана первая помощь, в госпитализации не нуждается. Направлен с рекомендациями на амбулаторное наблюдение, - сообщили в пресс-службе облздрава. В пресс-службе полиции также подтвердили данный факт. - Сейчас проводятся следственные мероприятия по установлению личности виновного, выясняются подробности. Известно лишь, что мужчина, увидев, что на ребенке горит одежда, помог потушить и снять ее, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.