Иллюстративное фото из архива "МГ" Как отмечают в департаменте статистики Атырауской области, в регионе зафиксировано повышение цен на крупы – на 4 процента, макароны – на два, на колбасу – на 0,8 процента, а также на печенье и торты - на 0,7 %. - В целом на продовольственные товары цены увеличились на 0,2 процента. На непродовольственные - на 0,4%, по сравнению с прошлым месяцем, - подчеркнули в ведомстве. В департаменте статистики также отметили прирост цен на автомобили - он составил 2,4%, бензин - 1,1%, бытовые приборы - 0,5%, одежду и обувь - 0,3%. - Повысились цены путевок на экскурсии и отдых – в целом на 10,6%, - сообщили специалисты.