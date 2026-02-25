В Группе «Казахмыс» продолжается поэтапный переход на единый стандарт производственной спецодежды. Обновлённые комплекты разрабатывались с учётом реальных условий, с учетом особенностей работы как на поверхности, так и в подземных выработках.

Главная задача – сделать спецодежду удобнее, надёжнее и функциональнее. В новых моделях изменена цветовая гамма для лучшей видимости на производстве. Вместо пуговиц используются молнии и кнопки, они практичнее в эксплуатации и быстрее застёгиваются. Отложной воротник заменён на воротник-стойку, чтобы лучше защищать от пыли и холода. Увеличена высота пояса брюк по спинке и добавлено утепление, что это особенно важно для подземных работ. Кроме того, предусмотрены дополнительные карманы для инструмента и вентиляционные элементы для воздухообмена.

Переход на новый стандарт начался в 2025 году на ряде площадок. С 1 марта 2026 года обновлённая спецодежда будет внедряться на предприятиях Жезқазған тау-кен өндірісі.

Внедрение единого стандарта спецодежды нацелено на обеспечение удобства и безопасности в ежедневной работе.