Напомним, 22 января неизвестный мужчина привязал к руке скотчем гранату и пугал ею клиентов кафе "Шашлычок", что находится в районе железнодорожного вокзала. Он угрожал, что взорвет себя и окружающих. На место ЧП были вызваны все экстренные службы города. Сотрудники УВД г.Уральска задержали хулигана. По сообщению пресс-службы, задержанному 25 лет. В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники полиции выяснили, что у молодого человека с сотрудниками кафе произошел инцидент. И он, в свою очередь, начал угрожать им предметом, похожим на гранату. Она была изъята и, как показала экспертиза, является боевой, пригодной для подрыва. Сотрудники полиции в данный момент выясняют, откуда у молодого человека граната. Задержанный водворен в ИВС УВД г.Уральска по ст.132 УПК РК. Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ст.257 ч.3, 251 ч.1 УК РК.