В ЗКО принимают заявки на конкурс «Мерейлі отбасы»

Аппарат акима Западно-Казахстанской области сообщает о начале приема заявок для участия в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы». Конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи. К участию в конкурсе допускаются семьи, члены которых имеют высокие трудовые, спортивные, творческие, интеллектуальные, научные достижения. Документы принимаются до 20 мая 2014 года. Для получения подробной информации и подачи заявок следует обращаться по адресу: г.Уральск, ул. Ж.Молдагалиева, 19, каб, 204, тел.: 50-97-20.