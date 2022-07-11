Министерство труда и социальной защиты провело анализ вакансий, размещённых на Электронной бирже труда. В июне число вакансий увеличилось в полтора раза, рост отмечается почти во всех регионах страны. Больше всего вакансий разместили предприятия секторов сельского хозяйства, строительства нежилых и жилых объектов, образования и прочих услуг.
- Спрос на работников низкой квалификации вырос более чем в два раза. Одной из причин является набор работников для сезонных работ в сельском хозяйстве. Вместе с тем предложение со стороны соискателей низкой квалификации одновременно выросло на 58,2%. Дисбаланс между потребностями рынка труда и предложением среднеквалифицированных специалистов сократился. Наименьшая доля вакансий приходится на высококвалифицированные рабочие места - 16,9% от всего количества размещённых вакансий, - отмечают специалисты ведомства.
На протяжении последних месяцев сохраняется высокий спрос на подсобных рабочих, охранников, водителей, санитаров, учителей, врачей и медицинских сестёр. Самых высоких зарплат ожидают соискатели следующих профессий:
  • помощники инженера по подготовке производства – 5 млн тенге,
  • звукорежиссёры – 2,1 млн тенге,
  • директора по инвестиционным проектам – 1,9 млн тенге,
  • профессоры ВУЗа в области гуманитарных наук – 1,8 млн тенге.
Наиболее высокооплачиваемыми вакантными рабочими местами являются:
  • риелторы - 900 тысяч тенге,
  • главные строители - 824 тысячи тенге,
  • инженеры по объективному контролю - 800 тысяч тенге.
