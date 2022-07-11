Двух работников ТОО «ЗапКазРЭК» ударило током при устранении аварии по улице Монкеулы 28 июня. Тогда мужчин доставили в реанимацию Областной многопрофильной больницы с ожогами тяжёлой степени. На следующий день стало известно, что одного пациента перевели в палату. Девятого июля пострадавший, оставшийся в реанимации, скончался. В управлении здравоохранения ЗКО информацию подтвердили и отметили, что пациент получил электротравму. У него были глубокие ожоги третьей степени, 55% поражения. По данному случаю создана комиссия, ведётся следствие.