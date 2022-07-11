- Хочу сказать, что акимы Уральска, Жанибекского, Каратюбинского и Бурлинского районов очень плохо исполняют работу по трудоустройству через наши проекты: это строительство дорог и других объектов, капитальный ремонт. Есть проекты, которые поддерживаем за счёт бюджета - коммерческие проекты, частные инвестиции. Все подрядчики и инициаторы проектов должны показывать через электронную биржу труда вакансии, чтобы жители могли видеть. Низкий уровень трудоустройства через электронную биржу труда говорит о том, что есть случаи, где люди работают за наличный расчёт и нарушают закон. Некоторые подрядчики из других регионов привозят рабочих с собой, когда на этих местах могли бы работать местные жители. Это ограничивает возможность найти работу, - сказал Гали Искалиев.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Представители отдела занятости и социальных программ ЗКО на совещании в акимате рассказали о хороших показателях по привлечению людей на общественные работы и социальные рабочие места. Однако есть отставания по трём направлениям: молодёжная практика, первое рабочее место, трудоустройство на постоянную работу. По словам акима ЗКО Гали Искалиева, это наиболее важные направления. По программе первое рабочее место полтора года государство платит работнику за предпринимателя заработную плату - 90 тысяч тенге в месяц. Многие предприниматели об этом не знают. Молодёжная практика - аналогичная программа.В заключение глава регион поручил управлению занятости на следующий год увеличить бюджет по направлениям трудоустройства молодёжи.