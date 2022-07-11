- Далее установлена и доставлена в отдел полиции 37-летняя женщина, водитель Daewoo Matiz. Женщина пояснила, что после совершения ДТП испугалась и скрылась с места происшествия, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.

Фото: ДП Актюбинской области Наезд произошёл в ночь на девятое июля. 26-летний мужчина погиб под колёсами автомобиля, водитель скрылся. По осколкам фар и фрагментам бампера стражи порядка установили марку автомашины.Ведётся расследование.