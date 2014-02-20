der_diana2Руководство отдела по озеленению и благоустройству города ЖКХ Уральска прокомментировало, что заявка, как и полагали жители, поступила от руководства «Дианы плюс». - К нам поступило заявление от председателя правления ТОО «Диана плюс», - сообщил заместитель руководителя городского отдела ЖКХ Бекжан ТУКЖАНОВ. - Прошлым летом 5 августа на стоянке возле здания «Диана плюс» упали ветки на автомашину «Фольксваген». Пострадала не только машина, но и человек. Поэтому, во избежание травматизма населения и была произведена обрезка веток. По предписанию обрезку делали работники ДЭП. В ЖКХ считают, что обрезка под «шарф» не повредит деревьям, а только омолодит крону карагачей. - Делается такая обрезка в холодное время, пока деревья находятся в «зимней спячке», что также благотворно для деревьев, - сообщил ТУКЖАНОВ. В доказательство своих слов ТУКЖАНОВ предоставил фотографии, которые были сделаны в прошлом году во время падения веток. der_diana5 der_diana1 derev