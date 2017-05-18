Иллюстративное фото из архива "МГ" Жителя ЗКО приговорили к 10 годам лишения свободы за разжигание религиозной розни, пропаганду терроризма и вербовку в целях совершения терактов. - Мужчина использовал поддельный паспорт и незаконно пересек границы Российской Федерации, Украины и Турции чтобы примкнуть к запрещенной в Казахстане группировки ИГИЛ. Кроме того, находясь в Стамбуле, он по телефону вербовал жителей Карагандинской и Атырауской областей поехать в Сирию, - пояснил начальник управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры ЗКО Нурлан МАКАТОВ. Прокурор также отметил, что, в основном, экстремистской деятельностью занимаются люди не старше 30 лет. В 2017 году судами ЗКО рассмотрено 6 уголовных дел, связанных с пропагандой терроризма и призывом к совершению терактов. По данным делам к лишению свободы были осуждены 8 человек.