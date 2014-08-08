Поздравляя новоселов, аким Атырауской области Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ отметил, что презентация дома проходит накануне профессионального праздника - Дня строителей, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». dom - Недавно по программе «Жас Отау» новоселами стали 90 семей. В общей сложности для молодых семей и сирот, воспитанников детских домов, до конца года будут сданы дома на 240 квартир. До конца года количество новых квартир планируется увеличить до двух тысяч, - сказал Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ. Глава региона отметил, что за первое полугодие в Атырау было сдано пять домов с общей численность 318 квартир. Новые дома были построены и сданы в эксплуатацию по программе «Доступное жилье - 2020» по линии ЖССБ Казахстана для молодых семей. По данным представителей АО «ЖССБ Казахстана» до конца года по линии ЖССБ в Атырау будет сдано 485 кв.м. жилья. Из них по программе «Молодая семья» - 11 тыс кв.м. dom2