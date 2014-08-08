- По данному факту был осуществлен выезд следственно-оперативной группы ДВД ЗКО, - рассказали в пресс-службе. - В ходе осмотра места происшествия установлено, что взрыв паров ГСМ произошел в резервуаре №6 указанной АЗС, о чем свидетельствует деформация крышки резервуара и оседание грунта около крышки. Кроме того, в ходе осмотра около резервуара были обнаружены и изъяты электрод сварочного аппарата, клемма электросварки, пристегнутая к трубе резервуара, разорванный фрагмент сварочной маски и следы распила трубы резервуара. Сама электросварка и болгарка для резки металла были изъяты из помещения АЗС, куда были спрятаны сотрудниками заправки. Указанные обстоятельства говорят о проведении ремонтных работ с нарушением техники безопасности, говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что в связи с этим основной выдвинутой версией взрыва является нарушение правил охраны труда, т.е. нарушение правил техники безопасности, совершенное рабочим, который выполнял эти работы. Проводится расследование.