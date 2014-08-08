Экс-глава Нацбанка Казахстана Григорий Марченко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что санкции против России введены надолго и нужно научиться им противодействовать. Марченко посоветовал россиянам покупать казахстанские яблоки Григорий Марченко. Кадр телеканала "Россия 24" В первую очередь, по мнению экономиста, следует отказаться от американского доллара. Марченко уверен, что самая подходящая резервная валюта на данный момент - это гонконгский доллар. "С одной стороны он привязан к доллару США, с другой стороны, это специальная экономическая зона со своей независимой судебной системой, с независимым центральным банком. Он условно центральный банк, потому что там валютный комитет и механизм привязки, но тем не менее все это работает. За ним огромный китайский рынок и воздействия американских санкций скорее всего не будет, а если и будет, то минимальное", - уверен эксперт. Марченко советует россиянам переводить валюту в гонконгские доллары, хранить средства в гонконгских банках, а тем, кто боится санкций особенно, рекомендует выбирать банк, не подключенный к американской платежной системе. Более того, экономист предлагает признать Гонконг финансовым центром стран ШОС. Комментируя вопрос о введенном Кремлем запрете на ввод продовольствия из стран, поддержавших санкции в отношении РФ, Марченко призвал покупать продукты из Казахстана. "У вас много пишут про польские яблоки или австралийскую баранину, но давайте вспомним: американскими генетиками было доказано, что все яблоки в мире происходят из двух урочищ в горах Заилийского Алатау под Алматы. Покупайте яблоки у нас. И баранину. К сожалению, в 90-е годы была российская позиция: мы повернулись к Европе лицом. Но когда они повернулись к Европе лицом, я имею в виду Козырева, Ельцина, Бурбулиса и так далее, чем они повернулись к нам? Я имею в виду к Казахстану. Нужно поворачиваться лицом к своим друзьям, стратегическим партнерам", - подчеркнул Марченко. Также Марченко заявил, что новые слухи о девальвации в Казахстане распространяют владельцы обменных пунктов. "Есть попытки со стороны владельцев обменных пунктов и банков раскачать рынок, но их больше интересует именно волатильность, чтобы курс ходил и в ту, и в другую сторону, потому что тогда люди нервничают, и они просто на этом зарабатывают. У нас было несколько эпизодов: и в феврале 2009 года, и в последние несколько недель владельцы обменных пунктов распространяли слухи о второй волне девальвации, которая, конечно, не произошла, но им этого и не надо было - они уже заработали", - отметил экономист. Напомним, Григорий Марченко покинул пост главы Нацбанка Казахстана в начале октября прошлого года, как сказали, по семейным обстоятельствам. Источник: NUR.KZ