Иллюстративное фото с сайта altaynews.kzПо сообщению облизбиркома, в ЗКО в кандидаты на предстоящих выборах в сенат парламента регистрацию прошли все 4 человека, ранее подавшие заявку на участие в голосовании. Напомним, 2 августа в Казахстане началось выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента РК. До этого года в верхней палате парламента интересы граждан ЗКО представляли два депутата - Ерболат МУКАЕВ (у него закончился срок) и Рашид АХМЕТОВ (он был избран в 2011 года сроком на 6 лет). Ранее в избирком свои кандидатуры выдвинули три самовыдвиженца - директор областного историко-краеведческого музея 64-летний Айдар БАТЫРХАНОВ, председатель правления АО "ЗапКазРЭК" 53-летний Куат МУСИН, директор ТОО "Батыссуарнасы" 54-летний Асылбек САККАЗОВ. Кроме того, районными депутатами была выдвинута кандидатура Ерболата МУКАЕВА. Для того чтобы пройти регистрацию, выдвиженцы должны были собрать подписи не менее 10% голосов депутатов районных, городского и областного маслихатов. Также пройти проверку на судимость. Выдвижение кандидатов продлится до 31 августа. Выборы в сенат назначены на 1 октября.