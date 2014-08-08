Страны Европы потребуют от ЕС компенсации ущерба из-за российских санкций
Фото: Francois Lenoir / Reuters Правительства стран ЕС собираются потребовать от Брюсселя финансовой компенсации в связи с приостановкой экспортных поставок в Россию. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на появившуюся в местных СМИ информацию. Еврокомиссар по торговле Карел Де Гюхт заявил европейским журналистам, что Еврокомиссия располагает фондом в 400 миллионов евро для компенсации европейским аграриями потерь в связи с продовольственным эмбарго, введенным Россией. Также стало известно, что власти Финляндии рассматривают возможность обращения за компенсацией в ЕС. Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии обсуждает варианты борьбы с последствиями введенных РФ ограничений на импорт продуктов, в том числе обращение за компенсацией в ЕС, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства Финляндии Петтери Орпо финской телерадиокорпорации Yle. По словам министра, среди других мер — приостановка запланированного сокращения субсидий в сельскохозяйственной сфере, размер которых оценивался в 50 миллионов евро. Еще одна — увеличение государственной поддержки в области продаж и маркетинга — направлена на то, чтобы восполнить число заказов в сельхозсфере, которое сократится в связи с введением ответных мер РФ. Ранее Yle со ссылкой на главу Финской федерации пищевой промышленности Хайки Ютинена сообщала, что запрет на импорт в Россию продуктов из стран ЕС может стоить Финляндии порядка 400 миллионов евро, а сильнее всего пострадает молочная промышленность. 7 августа в ответ на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине, Москва объявила о полном запрете на поставки говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. По расчетам ИТАР-ТАСС на основании данных Федеральной таможенной службы РФ за 2013 год, речь идет о годовом импорте продукции на 9,1 миллиарда долларов. Страны ЕС поставляли на российский рынок продовольствия из санкционного списка на 6,5 миллиарда долларов. В тот же день посол ЕС в Москве Вигаудас Ушацкас в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что потери ЕС от введения Россией запрета на поставки продовольствия из европейских стран могут достичь 12 миллиардов евро.