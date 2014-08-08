Екатеринбургский ресторан «Огонек» подготовил «санкционное меню», сообщает Znak.com. Таким образом заведение отреагировало на запрет импорта продуктов из стран, которые ввели санкции против России. Все блюда в меню приготовлены исключительно из российских продуктов. Посетителям предлагают попробовать «Сыры русские» («Дружба», российский, адыгейский), «Колбасы ГОСТовские», «Раки сысертские с абхазским лимоном» и «Настойку на облепихе, меде и водке». Новое меню — сезонное предложение. Помимо него в ресторане продолжит действовать основное меню, где пока остаются запрещенные импортные продукты. Запрет на ввоз в Россию товаров, произведенных в странах Евросоюза, США, Канаде, Австралии и Норвегии, был введен 7 августа сроком на год. В список запрещенных продуктов вошли мясо крупного рогатого скота, свинина и пищевые субпродукты домашней птицы, рыба, ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные, молоко и молочные продукты, а также овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды. Запрет на импорт продуктов был принят в ответ на введение антироссийских санкций. С 1 августа Евросоюз ограничил экспорт оборудования для нефтяной промышленности, а также запретил российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции или облигации в Европе. Кроме того, было запрещено заключать новые контракты на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения.