Несчастный случай произошел 11 сентября около 8.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель начальника ЛОВД на транспорте ЗКО Руслан КИСАМЕДЕНОВ, женщину сбил пассажирский поезд сообщением Алматы-Уральск. - Женщину 1974 года рождения сбил поезд около 8 часов утра. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 344 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта", - пояснил Руслан КИСАМЕДЕНОВ. Другие подробности произошедшего выясняются.