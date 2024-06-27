Работы по ликвидации последствий паводка продолжаются. Новым жильем уже обеспечены 648 дачников, чье единственное жилье пострадало от наводнения, сообщили в акимате города. 26 июня в ЖК «Азимут» 15-ти семьям вручили ключи от новых квартир. Новоселов поздравил заместитель премьер министра РК Канат Бозымбаев. Он отметил, что при поддержке президента всем пострадавшим от паводка оказывается помощь и пожелал счастья семьям заселившимся в новые квартиры.

Житель садового товарищества «Стеновик» Мурат Маселов также поблагодарил государство за помощь и поддержку.

У меня четверо детей и восемь внуков. С 2010 года мы ютились на даче. Весной случились паводки. Но государство нас не бросило. Нас поддержали и предоставили жилье. Конечно, дача не сравнится с новой квартирой в центре города. Здесь я буду жить с двумя детьми и внуками. Когда Президент сказал, что никого не оставят в беде, теплилась надежда. Мы ждали. Спасибо большое бизнесменам, которые помогли, спасибо всем казахстанцам, кто не остался в стороне, — сказал Мурат Масилов.

Как сообщил аким области Нариман Турегалиев, 71 квартира в данном жилом комплексе будет выдана дачникам, потерявшим единственное жилье во время паводков. Квартиры для пострадавших выкупают за счет спонсора – ТОО «AstanaMotors» на общую сумму в 1,5 миллиарда тенге. Всего в Западно-Казахстанской области задействовано порядка 1,8 тысячи рабочих и свыше 300 единиц техники.

Вице-премьер Канат Бозумбаев проверил темпы и качество строительства жилья для пострадавших от паводков, а также встретился с населением в Каратобинском, Сырымском и Теректинском районах Западно-Казахстанской области. В селе Коржын Каратобинского района строят 90 типовых домов на 2,8 млрд тенге за счет фонда «Ақжайық». Сдача жилья планируется в августе.

Активная фаза строительства ведется в двух селах Сырымского района. В селе Уленты строят 36 типовых домов на 1,1 млрд тенге за счет фонда «Қазақстан халқына». Работы начались в мае и завершатся до конца лета. Также фонд финансирует строительство 42 домов в селе Жымпиты на 1,3 млрд тенге.

Далее вице-премьер проинспектировал работу подрядчиков в селе Подстепное Теректинского района. Здесь 105 домов на 2,9 млрд тенге возводит компания-спонсор ТОО «Qazaq Stroy». В разговоре с подрядчиками Канат Бозумбаев обозначил необходимость не отставать от намеченных сроков. Сдать жилье они обязуются до конца августа.

Вице-премьер сообщил, что для наращивания темпов по восстановлению жилфонда в Западно-Казахстанскую область прибыли специалисты ГАСКа и оценочных компаний из других регионов страны. Также из южных областей будут переброшены рабочая сила и техника. Необходимые строительные материалы в области в достаточном количестве.

В поселке Деркул близ Уральска сдадут в эксплуатацию 103 типовых дома. Канат Бозумбаев побывал на стройплощадке и проверил качество проводимых работ. Жилье строится за счет фонда «Ақжайық» на сумму 2,5 млрд тенге.

Ранее в акимате сообщили, что право на покупку жилья со вторичного рынка временно приостановили. Объяснив это тем, что продавцы недвижимости начали искусственно завышать цены на жилье. К тому же, государство - сторонник выдать семьям новое жилье.