jZWL-nER3-0

Фото REUTERS Поединок проходил на арене О2 в Лондоне и завершился в пятом раунде. Команда Брука отказалась от продолжения боя. Перед стартовым гонгом произошел неприятный инцидент. Английские зрители освистали гимн Казахстана. Телеканал Sky Sport назвал поведение своих соотечественников бестактным. В первом раунде Головкин задал нужный темп бою. Уже в самом начале он удачно приложился по Бруку и имел возможность добить его, но британец хоть и шатнулся, сумел выбраться. Второй раунд Головкин начал джебом, но ударнее эту трехминутку провел Брук. Он владел преимуществом, однако со всеми ударами соперника казахстанец справился. В третьем раунде Головкин уже в самом начале отправил Брука на настил ринга. Британец же уверял судью, что поскользнулся. После этого он получил еще несколько мощных ударов от Головкина, что выразилось в возникновении первых гематом на лице. Ожидаемо за Головкиным остался четвертый раунд. Казахстанец владел тотальным преимуществом, а Брук пытался переломить ход боя. Британцу удалось что-то сделать лишь в концовке. В начале пятого раунда Брук удивил Головкина хорошим ударом. Британец пытался быть активным, но действия казахстанца были ощутимее и угол Брука выбросил полотенце, отказавшись от продолжения боя. Бой проходил в лимите среднего веса. Для Брука, который поднялся на две категории, это был дебют в средневесах. На кону в поединке стояли лишь титулы Головкина, а именно чемпионские пояса IBF, IBO и WBC. Казахстанец в 14-й раз защитил титул IBO, во второй - IBF и впервые - WBC. Таким образом, 34-летний Головкин одержал 36-ю победу в карьере и по-прежнему идет без поражений. Казахстанец в 33-й раз всего и в 23-й раз подряд победил нокаутом. Ему принадлежит самая длительная серия нокаутов подряд. Для 30-летнего Брука этот бой стал 37-м в карьере, а поражение стало первым. Теперь на его счету 36 побед (25 нокаутом) и один проигрыш. Несмотря на поражение от Головкина, Брук сохранил пояс чемпиона мира в полусреднем весе по версии IBF. Отметим, что для Головкина этот бой стал первым на территории Великобритании. Ранее он проводил поединки в Германии, Дании, Панаме, Казахстане, Украине, США и Монако. Полное видео боя