Иллюстративное фото с сайта ru.freepik.com Иллюстративное фото с сайта ru.freepik.com На сотовые компании KCell и Tele2 возбудили административные дела о навязчивости. Агентство по защите конкуренции (АЗК) Казахстана в отношении компаний сотовой связи АО Kcell и ТОО "МобайлТелекомСервис" (Tele2) возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщил председатель Агентства Казахстана по защите конкуренции (АЗК) Галым Оразбаков. "Возбуждены дела об адмправонарушениях в отношении АО KCell и ТОО "МобайлТелекомСервис", которые навязывают дополнительную услугу "всегда на связи" без согласия абонентов. Дела направлены в суд для рассмотрения", - заявил Г.Оразбаков на заседании коллегии ведомства в Астане. Ранее АЗК также сообщило, что компании KCell предъявлены претензии на сумму более 10 миллиардов тенге, которые будут рассматриваться в Специализированном межрайонном административном суде Алматы. Источник: NUR.KZ