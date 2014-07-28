Еще 24 мая состоялось выездное совещание акима ЗКО на Шалкаре, на котором обсуждались вопросы облагораживания прибрежной зоны озера. Развитие туризма на Шалкаре было представлено в несколько этапов и в первую очередь было необходимо обустроить прибрежную зону. В этом году были завезены шатры, зонты и лежаки для отдыхающих. К слову, это будет платная зона, но как обещают, цены для отдыхающих будут доступными. В следующем году планируется запуск второго этапа проекта, будут завезены водные аттракционы и начнется стройка санаториев. Тем самым планируется, что озеро привлечет не только местных жителей, но и иностранных туристов. - В области была утверждена концепция развития въездного туризма. Первый этап - это облагораживание прибрежной зоны озера. Совместно с «Евростандарт» мы организовали площадку и создаем необходимые условия для отдыха. Также мы планируем дальнейшее развитие, надеемся, что озеро будет интересным для иностранных туристов, - говорит председатель АО «СПК «Орал». Частные предприниматели немного опасаются новых конкурентов. Кстати, за последние 2 недели значительно снизилось количество отдыхающих из-за загрязнения, которое возникло на берегу озера. - Я сдаю 2 юрты, это мой основной доход. Цена за сутки 3 тысячи тенге, это хорошая цена. После загрязнения несколько дней не было посетителей, конечно, мы понесли убытки. Но сейчас озеро очистилось и людей уже больше, - рассказывает местный житель. К слову, в этот день на озере было немало отдыхающих из Самары. Как оказалось, они приезжают сюда не первый раз. - Об озере узнали от друзей, уже второй год сюда приезжаю. Все нравится, но нужно еще облагораживать берег, завезти песок, - говорит жительница Самары. Но есть небольшая проблема, которую обещают вскоре устранить. На озере нет электричества, и это создает некоторые проблемы для отдыхающих. - По предложению СПК мы заинтересовались проектом. К сожалению, уже заканчивается купальный сезон, поэтому мы будем развивать зону в следующем году. Также для установки водных аттракционов необходимо электричество, но его пока что нет. В следующем году мы установим здесь мусорные контейнеры, душ с пресной водой, кухню, а также поставим туалеты, - рассказывает директор ТОО СК «Евростандарт»