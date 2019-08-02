Иллюстративное фото из архива "МГ" Журналисты попросили прокомментировать, будут ли учителя проходить медосмотр перед началом учебного года и кто и когда будет проверять их на наличие санкнижки. - Учителя в отпуске. В августе они пройдут медосмотр. Потом получать санкнижки. Мы школы проверим на наличие санкнижки, прошли ли они флюорографию. Но санитарные книжки во многом получаются деньгами, реально медосмотр многие не проходят. В основном это в сфере общепита. Но у учителей взгляд на это дело сознательный (Они проходят медосмотр – Ред.). Но в следующем году прошел ли человек медосмотр или нет, можно будет проверить по ИИН. Можно будет узнать, в какой поликлинике он прошел осмотр, у какого врача и так далее. Санкнижек не будет. И тогда, мы надеемся, что ликвидируем основу для покупки санитарных книжек, - пояснил Бекшин.