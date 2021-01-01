ДТП произошло примерно в 19.00 на окружной дороге между поселками Зачаганск и Деркул возле АЗС "Нефтэк". Столкнулись три автомобиля: "Лада Гранта", "ВАЗ 2112" и "Шкода Октавия". Как сообщили в полиции, водитель автомобиля "Лада гранта" не справился в управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "ВАЗом" и "Шкодой". В результате ДТП пострадали три человека. Их увезли в травмпункт областной больницы. Другие подробности выясняются.