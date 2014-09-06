Фото с сайта Lada.kz Фото с сайта Lada.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан. Ближе к полуночи 6 сентября поступил звонок от жителя города Кызылорда о том, что неизвестные на автомашине «Камаз» перевозят радиоактивный источник цезий, утерянный в Мангистауской области. В 2 часа ночи на повороте в аул Байгекум Шиелийского района Кызылординской области была задержана автомашина «Камаз» с водителем и пассажиром, в кузове которой была найдена утерянная капсула. В данное время водитель и пассажир автомашины доставлены в РОВД Шиелийского района, ведется проверка. Напомним, что контейнер с  цезием-137 выпал из автомашины "КамАЗ", при транспортировке из Уральска в Актау. Он был утерян 27 августа на промежутке дороги от поселка Сай Утес до Шетпе. По данным полицейских, высота контейнера - 30 сантиметров, диаметр - 20 сантиметров. Правоохранительные органы просили нашедших цезий не вскрывать контейнер с опасным веществом, а также обещали вознаграждение нашедшему.