В Атырауской области сотрудник полиции совершил суицид. Вечером 29 августа в городе Кульсары 23-летний сержант дорожно-патрульной полиции повесился во дворе своего дома, сообщает "Ак Жайык". По словам начальника Жылыойского РОВД Руслана Адилова, в этот день у него был выходной. Какие обстоятельства привели его к самоубийству пока неизвестно. "Известно, что у него на работе не было проблем и разногласий с коллегами. Да и вообще он был хорошим парнем", - сообщил Адилов.