Об этом сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службы двух вузов Атырау – государственный университет имени Халела ДОСМУХАМЕДОВА (АГУ) и институт нефти и газа. В институте нефти и газа обучаются 26 граждан ближнего зарубежья. Из них 11 молодых людей поступили в этом году. Они ведут обучение на нефтяном, механическом и экономическом факультетах и являются гражданами России, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Армении. Немного меньше студентов из-за рубежа обучаются в АГУ – 9 человек. Единственное, что их объединяет – гражданство - Россия, Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан. Они выбрали такие факультеты, как естествознание, физика и математика, историко-филологический, факультет мировых языков, экономики и права, а также факультет психологии, педагогики и искусства.