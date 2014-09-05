Сегодня, 5 сентября, на проспекте Достык-Дружба прямо перед областным акиматом выставили в ряд ретро-автомобили, в основном советского периода. Здесь можно было увидеть элитную "Чайку", "Москвичи", "Запорожец" и первые "Жигули", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Хозяин автомобиля "Москвич-401" Анатолий Петрович ТОЛОКОННИКОВ рассказал, что его нашли через дорожных полицейских и пригласили на эту выставку. - Моя машина 1951 года выпуска. Я этот "Москвич" купил у человека, который пригнал его из Москвы, - рассказал Анатолий Петрович. - Это было 24 года назад. Я постоянно езжу на ней на дачу. Мне нравится, тем более он ездит на непопулярном 80-м бензине. Внучка Анатолия Петровича Лена сказала, что эта машина - гордость их семьи. - Среди всех машин она, по-моему, тут самая древняя, - говорит Лена. - Я даже не ожидала, что на нее будет такая реакция. Лена призналась, что за руль этого автомобиля она не садилась, так как там "свои приспособления". Владелец "Запорожца" Валерий БУРЛУЦКИЙ рассказал, что это авто досталось ему по наследству от отца. - Машина 1977 года, я езжу на ней в основном на дачу, но, правда, неделю назад мы на ней ездили в Самару. Там люди, увидев ее, очень удивлялись, так как она очень старая, - говорит Валерий. - До покупки она прошла 10 тысяч километров, а остальные 200 с лишним километров уже наездил я. В прошлом году сделал капремонт машины. Теперь вот езжу, не жалуюсь. Хотел бы даже попросить, чтобы не отменяли 80-ый бензин, а ты мы встанем. Водитель "Чайки" оказался немногословен. Он лишь рассказал, что его авто 1984 года выпуска. - Их горьковский автозавод выпускал для наших "царей", - говорит владелец "Чайки". Он очень беспокоился за свое авто - каждый, кто подходил, пытался потрогать его руками. На самом деле практически идеальный внешний вид такого автомобиля очень удивлял всех. Ураз БАТЫГАЛИЕВ, хозяин "ВАЗ-2101" сказал, что свое авто не променяет ни на одну современную иномарку. - Я ее купил у одного дедушки, - рассказывает Ураз. - Просто она "голая была". Я ее сделал. Мне нравится в ней то, что ее можно сделать, где сломалась. Зрители, пришедшие на концерт, с удовольствием останавливались возле машин, рассматривали их и фотографировались. Выставка закрылась, когда на улице уже темнело. Наталья ГЛЕБОВА