Фото с сайта lada.kz Фото с сайта lada.kz Отца привязанного к колыбели ребенка в Актау привлекли к административной ответственности, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Мангистауской области. "Его привлекли к административной ответственности по статье 111 Кодекса об административных нарушениях "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей". (Ему грозит -Прим. автора) наказание в виде штрафа от пяти до десяти МРП. Также компетентным органам был направлен запрос на лишение отцовства. Запрос направлен для того, чтобы в дальнейшем он не мог усыновить своего ребенка", - отметили в пресс-службе. В ДВД пояснили, что после выздоровления мальчика направят в Дом малютки. "К уголовной ответственности родителей привлечь не могут, нет состава преступления. Он не издевался над своим сыном", - сказали в пресс-службе. При этом пояснили, что месяц назад ребенок упал, и ему был наложен гипс в области таза. Врачи рекомендовали не снимать его. "За день до обнаружения мальчика, оказалось, что из наложенного гипса распространился странный запах", - сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в Актау годовалый ребенок попал в больницу из-за жестокого обращения родных. По данным медиков, мальчик почти с рождения был привязан к колыбели. После осмотра врачи обнаружили у малыша сильную гипотрофию мышц, гематомы на лице и голове, нагноившиеся пролежни на ягодицах. Ребенка доставили в больницу благодаря фельдшеру Мунайлинского района. Он случайно увидел стоящий на солнцепеке бесик с ребенком. "Ребенок был привязан и лежал в бесике на улице. В жару. Мне в глаза бросилась его неестественная худоба и очень грязная одежда. Я вызвал "скорую", - рассказал фельдшер. Домой к мальчику вместе с врачами приехала и полиция. Бабушка маленького Акнура утверждала, что ребенок получает должный уход. "Хорошо мы за ним смотрим. Кормим и моем, когда надо", - говорит женщина. Отец также не считал, что с мальчиком обращались жестоко. По его словам, мать Акнура давно пропала, он живет с другой женщиной. При этом, по документам мужчина не является отцом мальчика. Он утверждает, что с матерью мальчика он не был расписан и поэтому в свидетельстве о рождении не записан как отец. Позже стало известно, что полиция Актау не нашла состава преступления в действиях родных годовалого ребенка. "Сотрудники правоохранительных органов собирают материалы по этому делу. Опрашивают соседей и родных мальчика. На данный момент, исходя из показаний опрошенных, состава преступления по отношению к ребенку со стороны родителей нет", - разъяснял ранее представитель пресс-службы ДВД Мангистауской области.