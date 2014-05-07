Главред посвященного Гитлеру журнала извинился перед ветеранами
Иллюстративное фото
Главред посвященного Гитлеру журнала "Аңыз адам" Жарылкап Калыбай принес извинения ветеранам, которых могли обидеть статьи в апрельском выпуске, пишет matrica.kz.
В интервью Abai.kz он назвал отдельные статьи и заголовки журнала своей редакторской ошибкой.
"Когда мы посвятили апрельский номер журнала "Аңыз адам" самому коварному, жестокому, создателю идеи фашизма и инициатору самой суровой войны в истории человечества – истории Адольфа Гитлера, мы не предпринимали никаких действий для умышленного подстрекательства, не хотели задеть честь и достоинство народа, вновь открыть раны, полученные ветеранами во время войны, ковыряться в истории и преподнести их потомкам в негативном свете. Мы хотим подчеркнуть, что никогда не хотели ставить на чашу весов дух и огромную храбрость 1 миллиона 366 тысяч участвовавших в войне казахстанцев и трудившихся в тылу наших соотечественников", - заявил Жарылкап Калыбай.
Он отметил, что путем рассказа про биографию Адольфа Гитлера, прямого организатора Второй мировой войны, редакция намеревалась раскрыть в широком масштабе причиненный урон войной народу всех пяти континентов, историю самой суровой войны в истории человечества, мы хотели, чтобы молодое поколение не забывало последствий кровавой бойни, мы хотели напомнить насколько ценна нынешняя мирная жизнь.
"Может быть, такие наши чистые намерения были не полностью поняты всей читательской аудиторией и поколениями. Возможно поэтому прозвучали призывы к привлечению к ответственности на основе законодательства касательно журнала. Я понимаю, что отдельные заголовки и подобранные фотографии оказались провокационными для наших соотечественников с традиционными взглядами и в этом состоит моя ошибка как редактора", - признал Калыбай.
Кроме того, редактор заметил, что эти статьи являются личным мнением отдельных лиц, их свободной позицией. Если люди с другим взглядом скажут, что у них есть свое мнение, есть что сказать, то мы готовы им предоставить возможность довести свои мысли.
"Если я хоть чуточку виноват перед этими людьми, случайно обидел аксакалов, я всегда готов оказать уважение каждому из ныне здравствующих 6 тысяч ветеранов. От всей души поздравляю ветеранов войны Казахстана и всех защитников Отечества с наступающим праздником! Желаю им крепкого здоровья, огромного счастья, неиссекаемой энергии", - закончил Жарылкап Калыбай.
Напомним, выход посвященного Гитлеру номера журнала "Аңыз адам" вызвал огромный резонанс в обществе. МИД России отправил Казахстану ноту, в свою очередь МИД Казахстана назвал выпуск журнала неприемлемым.
Ветераны Алматы организовали акцию, на которой публично сожгли ставший скандально известным журнал.
