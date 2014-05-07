В Казахстане празднуют День защитника Отечества, передает Tengrinews.kz. Сегодня по случаю праздника в Астане состоится военный парад. Ожидается, что в нем примет участие Нурсултан Назарбаев. В мероприятии, которое состоится на площади "Қазақ елі", будут участвовать парадные расчеты Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Пограничной службы КНБ и Республиканской гвардии. В торжественном марше пеших колонн задействуют более двух тысяч военнослужащих, из них полторы тысячи - личный состав Вооруженных сил республики. В параде примут участие 250 единиц техники и около 600 человек из числа экипажей и десанта. В смотре вооруженных сил Казахстана участвует 75 летательных аппаратов. Зрителям покажут фигуры высшего пилотажа на самолетах Су-27 - "петля Нестерова" и роспуск "Байтерек". Впервые в таком параде задействуют новую технику концерна Evrocopter ЕС-145 и военно-транспортные самолеты Airbus Military C-295s. Прямая трансляция парада начнется в 11 часов 40 минут по времени Астаны на сайте TengrinewsTV и телеканале 24.KZ. Отметим, 19 октября 2012 года Нурсултан Назарбаев подписал Закон "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", устанавливающий новый государственный праздник - День защитника Отечества, который будет праздноваться 7 мая. Официально эта дата является днем рождения Вооруженных сил независимого Казахстана.