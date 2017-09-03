-В результате инцидента на строительной площадке "Абу-Даби Плаза" полицейскими в целях предотвращения противоправных действий была задержана группа нарушителей. Всех их доставили в УВД Есильского района для проверки и установления личности, - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны. По итогам проверки в отношении восьми лиц приняты меры административного характера, возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд. Остальные задержанные после проведения профилактических бесед отпущены. В ДВД Астаны также сообщили, что в результате потасовки у "Абу-Даби Плаза" двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение. Волнения начались 2 сентября на КПП строительного объекта "Абу-Даби Плаза", где произошёл конфликт на бытовой почве между рабочими и охранной структурой. Однако ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку. Прокурором района "Есиль" было сделано официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение, граждане не подчинялись требованиям правоохранительных органов и продолжали нарушать общественный порядок. Во время общественных беспорядков полицейскими были задержаны 41 человек. По информации 24.kz, сегодня в 10 утра в Астане пройдёт заседание специальной комиссии касательно инцидента, произошедшего у "Абу-Даби Плаза". Руководство ДВД Астаны просит граждан не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи, напоминая, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.  