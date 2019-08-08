Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 22 июля на регионального представителя одного ТОО было совершено разбойное нападение. - Двое молодых парней в масках во дворе дома потерпевшего в п.Сазда, угрожая предметом, похожим на пистолет, на его автомашине вывезли в лесопосадку в районе Богословской трассы. Угрожая, они открыто похитили дорожную сумку, в которой находились 14,5 млн тенге, и скрылись на автомашине "ВАЗ". По данному факту был объявлен оперативный план «Перехват», однако преступление осталось не раскрытым, - рассказали в пресс-службе. - На днях сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое подозреваемых жителей г.Актобе. Часть денег изъята, часть денег подозреваемые успели потратить на свои нужды. Проводится досудебное расследование по ст.192 УК РК «Разбой», подозреваемые взяты под стражу.