Люди уверены, что их обкрадывают. Вместо официального тарифа, установленного местным монополистом ТОО «Актобеэнергоснаб», 9 тенге 69 тиынов за киловатт, садоводы платят 14 тенге 5 тиынов. Причем деньги они относят не в банк, а лично в руки председателю. Так продолжалось уже несколько лет, но теперь дачники требуют, чтобы председатель коллектива отчитался за каждый потраченный тенге. - Мы требуем, чтобы был перерасчет за все эти годы. Я считаю, что это беззаконие! У нас даже нет протоколов общего собрания, решения, что мы должны оплачивать по 14,5 тенге. Отчета никогда не было нормального. Мы создали новую ревизионную комиссию. Но когда мы пришли к председателю с проверкой, он отказался нам давать на руки оригиналы первичных документов. Говорит: «Вы не получите, потому что мы вам не доверяем». Хотя нас выбрали люди. Это наши деньги, нам нужна отчетность, - возмущается дачница Алмагуль КУШИМОВА. Но отвечать на десятки вопросов садоводов вызвался не сам председатель, а его супруга, которая работает здесь же казначеем. Женщину совсем не испугали массовые претензии горожан. Напротив, она утверждает, что это ей с супругом приходится туго. Мол, дачники не переплачивают, а воруют электроэнергию. - У нас денег не хватает. Вот в соседнем коллективе зимой был даже 17 тенге тариф. По городу по садоводческим коллективам тариф в пределах от 13 до 20 тенге. У нас не самый большой тариф. Во-первых, у нас большая потеря на линиях. Разница между общим трансформаторным счетчиком и счетчиком, который стоит в каждом доме. Идет воровство. Вот зимой там у нас один домик есть, они подпольно провели кабель со столба и по снегу запорошили и пользовались светом, - рассказывает казначей садоводческого коллектива «Терен сай». Тем не менее, ни председатель, ни его супруга так и не смогли показать ни одной квитанции, куда действительно уходят деньги дачников. Теперь садоводы намерены пойти на крайние меры: они массово отказываются платить за электричество.  