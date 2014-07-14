Сегодня, 14 июля, в областном суде состоялось заседание апелляционной коллегии по делу Евгения ШАЙМАРДАНОВА, который был осужден за получение взятки.
Напомним, 29 мая 2014 года Уральский городской суд под председательством судьи Магиры КИТАРОВОЙ признал виновным оперуполномоченного Абайского отдела полиции Евгения ШАЙМАРДАНОВА
виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 177 УК РК - "Мошенничество с использованием служебного положения", 312 УК РК - "Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)", 28 УК РК - "Виды соучастников преступления", и приговорил его к 2,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и с конфискацией имущества.
Как рассказал отец потерпевшего, его сын попал в инцидент (попытка изнасилования), и чтобы "разрулить" ситуацию, они обратились к ШАЙМАРДАНОВУ, который якобы за 450 тысяч пообещал "замять" дело. Деньги были переданы, но уголовное дело на его сына все равно возбудили. Тогда они обратились в областную прокуратуру, с помощью которой и записали разговор с ШАЙМАРДАНОВЫМ.
Адвокат подсудимого Сагынгали ЕЛЕУОВ подал жалобу в апелляционную коллегию областного суда и ходатайствовал об изменении меры пресечения, не связанной с лишением свободы.
- Я считаю, что судья КИТАРОВА в суде первой инстанции при вынесении приговора не учла некоторые смягчающие обстоятельства дела, - сообщил адвокат ЕЛЕУОВ
. Например, такие как, наличие на иждивении двоих малолетних детей у подсудимого, младшему из которых сейчас семь месяцев, а супруга находится в положении. Также больные родители, которые находятся на попечительстве у ШАЙМАРДАНОВА. Он является единственным кормильцем в семье.
На речь защиты потерпевший Петр СУПТЕЛЬ возразил, что родители Шаймарданова являются пенсионерами и вполне могут себя обеспечить сами.
- Я около года ходил за Евгением, говорил, чтоб он вернул деньги, раз не помог мне, - говорит потерпевший СУПТЕЛЬ
. - Судебные тяжбы длятся более года, за это время я несколько раз лежал в кардиологии на стационаре. Только после того, как я обратился в финпол, смог доказать свою правоту.
По словам потерпевшего, то, что сторона осужденного в лице его родителей и жены компенсировала материальный и моральный ущерб в размере 640 тысяч тенге, не дает повода для смягчения наказания.
- Если бы ШАЙМАРДАНОВ выплатил сумму, заявленную в иске до решения суда, то можно было бы говорить о том, чтобы не лишать свободы подсудимого. Но так как выплата средств произошла после оглашения приговора, и то, что, по словам потерпевшего, ШАЙМАРДАНОВ не извинился и не признал своей вины, это не может быть взято во внимание и прошу суд оставить решение суда без изменений, - заявила прокурор САРСЕНОВА
. - Также в суде первой инстанции судья КИТАРОВА учла все обстоятельства, в том числе и наличие детей.
- Суд постановил в ходатайстве адвоката и его подзащитного отказать и оставить меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 2,6 года с конфискацией имущества оставить без изменения, - сообщил судья апелляционной коллегии ДИЛЬДАБЕКОВ.
К слову, в отношении потерпевшего СУПТЕЛЯ в возбуждении уголовного дела по факту дачи взятки должностному лицу отказали, так как он добровольно пришел в финполицию и содействовал в раскрытии коррупционного преступления.
По этому делу есть также второй подозреваемый оперуполномоченный АКТАУОВ, который находился рядом с Шаймардановым. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое сейчас находится на стадии расследования.
